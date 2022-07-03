Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В Новосибирске прокуратура через суд потребовала ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Свалка Recyclemag.ru

«Решением суда иск о признании незаконным бездействия мэрии города Новосибирска, администрации Калининского района по ликвидации несанкционированных свалок на территории района удовлетворён», — уточнили в прокуратуре.

Основанием для иска послужили результаты проверки информации о незаконном размещении строительного и бытового мусора в водоохранной зоне реки 2-я Ельцовка. Было установлено, что здесь расположены стихийные свалки.

Ещё в 2021 году главе администрации Калининского района было внесено представление с требованием ликвидировать несанкционированные свалки. Однако мер никаких принято не было и прокуратура направила иск в суд. Решение суда пока не вступило в законную силу.