Кветта, Пакистан, , 12:43 — REGNUM Не менее 19 человек погибли и ещё 12 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в овраг в эго-западной провинции Пакистана Белуджистан. Об этом 3 июля сообщает агентство «Синьхуа».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, водитель транспортного средства, направлявшегося из столицы Белуджистана Кветты в Исламабад, превысил скорость и потерял управление, в результате чего и произошло ДТП.

Также указывается, пострадавших в результате аварии доставили в местные медучреждения и уточняется, что он вёз 30 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области в результате дорожно-транспортного происшествия днём 1 июля погибли два человека.