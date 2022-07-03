Москва, 3 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Удар по Белгороду снимает вопрос о правомочности ответного удара по «центрам принятия решений», в Госдуме назвали три таких центра.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Ночной удар по жилым кварталам Белгорода снимает, на мой взгляд, вопрос о правомочности ответного удара по «центрам принятия решений». Полагаю, что в городе Киев не должно быть места, где принимаются решения о ракетных атаках на гражданские объекты в России», — отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Парламентарий предлагает нанести удар по офису президента Украины Владимира Зеленского, Верховной раде и по генеральному штабу Украины.

«Очень хочется доброго подарка к Дню независимости США, Дню рождения королевы Норвегии, Дню украинской полиции. И тогда 4 июля станет по-настоящему праздничным днём!» — резюмировал Морозов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские боевики нанесли преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявили 3 июля в Минобороны России.