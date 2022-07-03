Вашингтон, 3 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Премьера фантастического фильма «Дюна: Часть вторая» режиссёра Дени Вильнёва перенесена на ноябрь 2023 года. Об этом сообщает Variety.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Первоначально премьера продолжения экранизации одноимённого романа Фрэнка Герберта планировалась на октябрь. В качестве новой даты старта проката установлено 17 ноября 2023 года.

В продолжении «Дюны» сыграют исполнители главных ролей в первой части фильма Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея Коулман, Джош Бролин и Хавьер Бардем. К ним присоединятся Флоренс Пью, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Ожидается, что съёмки стартуют в конце 2022 года.

Первая часть «Дюны» Вильнёва вышла в прокат в сентябре 2021 года. Фильм собрал в мировом прокате более $400 при бюджете в $165 млн. Картина получила премии BAFTA и «Оскар» в нескольких номинациях.