Белгород, , 12:38 — REGNUM Житель поврежденного от ударов ВСУ дома 23 по улице Маяковского в Белгороде Алексей Русанов рассказал о погибшей семье, жившей по соседству.

По его словам, в доме ночевала семья из Харькова, флигель, где они жили, разворотило.

«Из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия», — сказал мужчина РИА Новости.

Он уточнил, что атака произошла ночью, пока он и его супруга спали. Услышав хлопки, они успели выбежать на улицу и остаться невредимыми.

Пожар дома начался с угла здания, а к приезду пожарных начала гореть уже и крыша, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли три человека, еще четверо пострадали. Позже стало известно еще о двух погибших.

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