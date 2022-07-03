Кемерово, , 12:36 — REGNUM Кемеровская область сегодня — один из самых туристски привлекательных регионов Сибирского федерального округа. Об этом заявила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«На пленарной дискусионной площадке, посвящённой международному туризму рассказала о культурном потенциале нашего региона, — написала Юдина в своём телеграм-канале. — Сегодня Кузбасс — это не только промышленный центр и угольная столица России, но и один из самых туристски привлекательных регионов Сибири с воистину уникальными достопримечательностями».

Она подчеркнула, что область даёт простор для изучения памятников археологии и истории.