Москва, , 12:44 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и десять беспилотников в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны России 3 июля в ежедневной сводке.

Линия фронта в Донбассе на 2 июля

Уточняется, что штурмовики Су-25 воздушных сил Украины сбиты в районах населённых пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области.

Беспилотные аппараты сбиты в районах населённых пунктов Новое Запорожской области; Волноваха, Донецк Донецкой Народной Республики; Дмитровка, Изюм, Березовка и Купянск Харьковской области.

Кроме того, перехвачены восемь снарядов РСЗО. Их них четыре снаряда системы залпового огня HIMARS перехвачены в районе Стаханова в ЛНР, ещё четыре реактивных снаряда «Ураган» — в районах Попасной в ЛНР, Каменки в Харьковской области и Донецка.

Всего с начала военной спецоперации уничтожены 229 украинских самолётов и 134 вертолёта, 1440 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и миномётов, 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.

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