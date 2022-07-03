Новосибирск, 3 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области в январе–мае 2022 года индекс промышленного производства составил 103,6% к соответствующему периоду 2021 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«Увеличение объёмов производства зафиксировано в двух секторах экономики, — уточнили в региональном органе статистики. — Отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых, выросли на 25%, обрабатывающие производства — на 1,3%».

При этом в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха произошло снижение объёмов производства — на 2%, а в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 16,9%.