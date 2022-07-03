Улан-Удэ, 3 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Четверо заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 277.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 070 пациентов, в том числе 22 за последние сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 3035 человек.