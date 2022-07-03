Москва, , 12:25 — REGNUM Российские средства ПВО уничтожили в воздухе все три запущенные украинскими боевиками по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями, сообщили 3 июля в Министерстве обороны России.

ПВО Mil.ru

«Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс».