Иркутск, , 12:23 — REGNUM Оборот розничной торговли за январь–май 2022 года в Иркутской области составил 220,6 млрд рублей. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, рост составил 5,4% в сопоставимых ценах.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 48,8%, непродовольственных товаров — 51,2%.

Оборот общественного питания составил 9,4 млрд рублей, в сопоставимых ценах 109,3% к январю-маю 2021г.

Было оказано платных услуг на 56,6 млрд рублей, 105,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–феврале 2022 года, по предварительным данным, оборот розничной торговли Приангарья составил 84,2 млрд. рублей, на 11,7% больше, чем в предыдущем году.

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