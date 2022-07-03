Кемерово, 3 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Кемерове до конца 2023 года планируется завершить строительство нового культурно-образовательного кластера. Об этом сообщили в парламенте Кузбасса.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

В кластер входит ряд объектов, в том числе филиал Российского государственного института сценических искусств.

Отмечается, что новый кузбасский вуз — филиал РГИСИ — начнёт работу уже 1 сентября. В нём будут обучаться 75 первокурсников. Комплекс включает в себя театр, студии и мастерские, на территории также размещены учебный корпус, общежитие, тенистые аллеи и уличный амфитеатр.