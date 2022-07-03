Москва, 3 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы высокоточным оружием уничтожили за сутки десять пунктов управления боевиков ВСУ, сообщили 3 июля в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены десять пунктов управления в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевка и Поляна Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 15-ти районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы овладели Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой, замкнув кольцо окружения вокруг Лисичанска.

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