Москва, , 12:17 — REGNUM Российские учёные получили антиобледенительное покрытие с уникальными свойствами, которое можно применять для обработки мостов, вышек сотовой связи и других сооружений. Об этом сообщили представители Платформы Национальной технологической инициативы РИА Новости.

Обледенение

Покрытие создано на основе фторполимеров, что обеспечивает механическую прочность, высокую гидрофобность и долговечность покрытий. Оно подходит для обработки металла, пластика и стекла.

Новый материал отличается от аналогов высоким сроком действия — около пяти лет. При этом антикоррозийный эффект сохраняется до 15 лет.

Ещё одним преимуществом является низкая стоимость производства — в четыре раза дешевле импортных аналогов. Новый материал был протестирован в различных условиях, включая обработку поверхности электропоезда, который использовался при температуре воздуха ниже 34 градусов.

Ожидается, что новое покрытие будет использоваться для обработки вышек сотовой связи, объектов нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Применение этого покрытия позволит вдвое продлить срок эксплуатации конструкций.