Иркутск, , 12:14 — REGNUM В Иркутской области за январь–апрель 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 208,8 млрд. рублей прибыли. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, это значительно больше, чем за этот же период предыдущего года — 92,9 млрд. рублей.

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При этом, доля убыточных организаций в их общем числе по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года не изменилась и составила 29,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, январь–февраль 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Иркутской области составил 99,9 млрд. рублей прибыли (за этот же период предыдущего года — 46,8 млрд. руб.).

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