Москва, , 12:13 — REGNUM Российские военные и силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки освободили населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Об этом 3 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что боевики ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60: личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи.