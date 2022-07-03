Москва, 3 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Пункт временной дислокации одной из бригад территориальной обороны Украины ликвидирован в результате высокоточного удара российских войск по Харькову. Об этом 3 июля сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27 ВКС России

Уточняется, что Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, расположенному в восточной части Харькова.

«В результате удара уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники», — сообщает ведомство в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России информирует о значительных потерях украинских войск на всех направлениях.

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