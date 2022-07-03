Красноярск, 3 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту падения двухлетнего ребёнка из окна квартиры на шестом этаже. Ход расследования взяли на контроль в прокуратуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства края.

Красноярск

К настоящему времени установлено, что днём 25 июня мальчик находился в квартире вместе с 29-летним отцом. Мать в это время находилась в перинатальном центре со вторым ребёнком.

«Пока отец мальчика спал после употребления спиртного ребенок прошел на кухню, где было открыто окно, самостоятельно забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты 6-го этажа на газон», — отметили в прокуратуре.

Ребёнка госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. Семья на учёте не состоит. Уголовное дело возбуждено против отца потерпевшего по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».