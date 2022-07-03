Москва, 3 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Свыше 60% личного состава потеряла 54-я механизированная бригада вооружённых украинских формирований в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Как указал Конашенков, российские войска и силы Луганской Народной Республики ведут бои в городе Лисичанске, завершая разгром окруженного врага и в течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска были освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики нанесли преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.