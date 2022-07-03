Лондон, , 13:36 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II освобождена он ряда обязанностей впервые за последние десять лет. Об этом источник в Букингемском дворце сообщил газете Daily Mail.

Елизавета II Royalnavy.mod.uk

Королева в качестве главы государства должна выполнять определённые обязанности: официально открывать парламент, назначать премьер-министра, совершать государственные визиты и принимать иностранных лидеров. Теперь формулировки, связанные с её обязанностями, сделаны более расплывчатыми, отмечает издание.

Так, роль королевы теперь «включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей». Обязанности приёма распространяются только на посещающих её глав других государств.

Вместо выполнения конкретных обязанностей королеве надлежит вдохновлять «единство и национальную идентичность», «преемственность и стабильность», признавать «достижения и успехи» и оказывать поддержку добровольческой помощи экстренным службам и военным.

Некоторые наиболее ответственные официальные обязанности королевы переходят к её сыну, 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу. Ряд других обязанностей отменён вовсе.

Собеседник издания отметил, что о кардинальном изменении речь не идёт, произошло лишь небольшое пост-юбилейное обновление.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Великобритания отмечает 70-летие пребывания своей королевы на троне. Елизавета II, которой 21 апреля исполнилось 96 лет, начала править страной 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет.

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