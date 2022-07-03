Кемерово, 3 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. С жительницы Кемеровской области взыскали 324 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу мужчины, чей сын погиб в результате дорожно — транспортного происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

«Женщина, управляя технически исправным автомобилем, совершила наезд на пешехода. Молодой человек, получив травмы несовместимые с жизнью, погиб на месте. Отец погибшего ребёнка обратился в суд с иском о взыскании с виновницы ДТП компенсации морального вреда, его требования были удовлетворены», — уточнили в ведомстве.

Должница выплатила компенсацию только «после применения мер принудительного исполнения».