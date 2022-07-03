Москва, 3 июля 2022, 11:59 — REGNUM Украинские боевики нанесли преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявили 3 июля в Министерстве обороны России.
Отмечается, что ракетный удар целенаправленно планировался против мирного населения российских городов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли три человека, еще четверо пострадали. Позже стало известно еще о двух погибших.
Кроме того, в Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника «Стриж», сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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