Москва, , 11:59 — REGNUM Украинские боевики нанесли преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявили 3 июля в Министерстве обороны России.

«Точка-У» VoidWanderer

Отмечается, что ракетный удар целенаправленно планировался против мирного населения российских городов.

«Средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе», — заявили в Минобороны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли три человека, еще четверо пострадали. Позже стало известно еще о двух погибших.

Кроме того, в Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника «Стриж», сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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