Иркутск, 3 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Иркутской области отмечен рост промышленного производства. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, в мае 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, этот показатель составил 100,8%.

Aem-group.ru На производстве

В том числе: индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 98,6%, индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 102,8%,

индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 110,3%,

индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 90,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, январе–марте 2022 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,2%

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