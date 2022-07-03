Донецк, 3 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь подвергли обстрелу населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что новый обстрел Новобахмутовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 10 неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм без использования авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими нацистами города Ясиноватая в ДНР пострадали два человека.