Красноярск, 3 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 4 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается туман.

Красноярск

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, днём 4 числа в центре и на юге края, а также в Туруханском районе возможны грозы.

«На юге Таймырского муниципального района местами ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — добавили в ведомстве.