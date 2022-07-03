Запорожье, Украина, , 11:56 — REGNUM Более 10 тыс. человек записались на подачу документов для получения российского паспорта в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщила 3 июня глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

Паспорт гражданина России Ufms-gov.ru

По её словам, желающих получить гражданство России очень много. Сейчас работают два пункта приёма, прорабатывается вопрос об открытии дополнительных пунктов паспортизации.

«Предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек — на полтора месяца вперёд», — сказала Данильченко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, российские паспорта начали выдавать в Мелитополе 11 июня. Около 70% Запорожской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации, под контролем Киева пока остаётся город Запорожье.

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