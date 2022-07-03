Запорожье, Украина, 3 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Более 10 тыс. человек записались на подачу документов для получения российского паспорта в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщила 3 июня глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

По её словам, желающих получить гражданство России очень много. Сейчас работают два пункта приёма, прорабатывается вопрос об открытии дополнительных пунктов паспортизации.

«Предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек — на полтора месяца вперёд», — сказала Данильченко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, российские паспорта начали выдавать в Мелитополе 11 июня. Около 70% Запорожской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации, под контролем Киева пока остаётся город Запорожье.

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