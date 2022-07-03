Новосибирск, 3 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала 2022 года по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом направлено около 4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

ИА REGNUM Материнский капитал

«Самым популярным направлением программы по-прежнему остаётся распоряжение средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, — уточнили в ПФР. — На эти цели средства капитала направили более 70% семей региона, и было выделено свыше 3 млрд рублей».

Востребовано у новосибирских семей и получение ежемесячной выплаты на второго ребёнка в возрасте до 3 лет — её получателями стали более 2 тыс. семей. На эту выплату с начала года направлено более 300 млн рублей.