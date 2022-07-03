Иркутск, 3 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 3 июля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8691 человека, за последние сутки не скончался ни один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 197 (+75 за сутки), хотя ещё накануне было +65.

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Госпитализированы 250 (+17 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 043 пациента (+64 за сутки).

Ещё 703 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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