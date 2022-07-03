Пермь, , 11:51 — REGNUM В Перми ветеран Великой Отечественной войны Сусанна Баранова получила медаль к 65-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Награду ей вручил руководитель главка генерал-лейтенант Александр Щеглов. Юбилейная медаль «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» ранее была учреждена указом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сусанна Баранова отправилась на фронт добровольцем. Она окончила снайперскую школу и получила направление на 1-й Прибалтийский фронт. За время войны женщина лично уничтожила 20 фашистов.

Добавим, с 23 июня по 29 августа 1944 года в рамках стратегической наступательной операции «Багратион» советские войска разгромили группу армий «Центр» и очистили Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля был освобождён Минск. Теперь эта дата является Днём независимости Республики Беларусь.