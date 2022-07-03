Луганск, 3 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Боевики ВСУ несут критические потери, а также бросают иностранное вооружение во время столкновений с силами Народной милицией ЛНР, сообщили 3 июля в ведомстве.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении сообщил, что уже в центре Лисичанска находятся войска ЛНР и подразделения ВС РФ.

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