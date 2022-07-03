Иркутск, 3 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. По итогам 2020 года денежный доход в среднем на домохозяйство в Иркутской области составил 63 тыс. рублей в месяц: в городе — 66,5, в сельской местности существенно ниже — 47,9 тыс. рублей. Такие данные обнародовало территориальное управление государственной статистики по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год.

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Выяснилось также, что из числа занятых каждый шестой работает в неформальном секторе (у индивидуального предпринимателя, частного лица, является самозанятым или перебивается случайными заработками). От статуса занятости главы домохозяйства во многом зависит уровень доходов семейства: работа в неформальном секторе по сравнению с формальным сокращает доход в среднем на 28%.

Имеются сведения об уровне и структуре доходов малоимущих домохозяйств (с доходом ниже прожиточного минимума). Их совокупный доход в среднем меньше 10 тысяч на душу в месяц. Если в семье один взрослый с детьми, на каждого приходится по 8,5 тыс., при наличии двух и более взрослых с детьми — по 9,9 тыс. рублей.

Инфляция в РФ не просто замедляется, а приобретает отрицательную динамику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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