Москва, 3 июля 2022, 11:45 — REGNUM Производство внедорожников Lada Niva Legend возобновится в середине июля. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на свои источники.

Немецкая версия Lada Niva Legend
Немецкая версия Lada Niva Legend
Partisan Motors

Ожидается, что производство будет запущено 13 июля. Сборка автомобилей будет выполнять в одну смену — дневной объём производства составит около 200 авто.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начнёт производство Lada Niva Legend в упрощённой комплектации. Это позволит снизить число импортных компонентов.

АвтоВАЗ приостановил работу сборочных линий весной 2022 года из-за нехватки электронных компонентов и сбоев в цепочках поставок на фоне антироссийских санкций. В начале июня на предприятии началась сборка автомобилей Lada Granta Classic в упрощённой комплектации.

В июне президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в июле должна возобновиться сборка моделей Niva. Далее в компании планируют запустить сборку моделей Largus и Vesta.

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