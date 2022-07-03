Москва, 3 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Производство внедорожников Lada Niva Legend возобновится в середине июля. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на свои источники.

Partisan Motors Немецкая версия Lada Niva Legend

Ожидается, что производство будет запущено 13 июля. Сборка автомобилей будет выполнять в одну смену — дневной объём производства составит около 200 авто.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начнёт производство Lada Niva Legend в упрощённой комплектации. Это позволит снизить число импортных компонентов.

АвтоВАЗ приостановил работу сборочных линий весной 2022 года из-за нехватки электронных компонентов и сбоев в цепочках поставок на фоне антироссийских санкций. В начале июня на предприятии началась сборка автомобилей Lada Granta Classic в упрощённой комплектации.

В июне президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в июле должна возобновиться сборка моделей Niva. Далее в компании планируют запустить сборку моделей Largus и Vesta.