Названы сроки возобновления производства Lada Niva Legend
Москва, 3 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Производство внедорожников Lada Niva Legend возобновится в середине июля. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на свои источники.
Ожидается, что производство будет запущено 13 июля. Сборка автомобилей будет выполнять в одну смену — дневной объём производства составит около 200 авто.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начнёт производство Lada Niva Legend в упрощённой комплектации. Это позволит снизить число импортных компонентов.
АвтоВАЗ приостановил работу сборочных линий весной 2022 года из-за нехватки электронных компонентов и сбоев в цепочках поставок на фоне антироссийских санкций. В начале июня на предприятии началась сборка автомобилей Lada Granta Classic в упрощённой комплектации.
В июне президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в июле должна возобновиться сборка моделей Niva. Далее в компании планируют запустить сборку моделей Largus и Vesta.