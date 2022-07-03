Омск, , 11:41 — REGNUM В стационары Омской области за прошедшие сутки госпитализировали восемь больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 208 864

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 778 пациентов, в том числе 39 за последние сутки. Жертвами коронавируса в области, по состоянию на 3 июля, стали 4418 человек.