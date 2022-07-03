Омск, 3 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В стационары Омской области за прошедшие сутки госпитализировали восемь больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 208 864

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 778 пациентов, в том числе 39 за последние сутки. Жертвами коронавируса в области, по состоянию на 3 июля, стали 4418 человек.