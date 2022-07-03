Горнозаводск, Пермский край, 3 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Жительница Горнозаводска Пермского края пойдёт под суд за продажу несуществующих котят и щенков. Расследование уголовного дела закончило Главное следственное управление краевого главка МВД, сообщает пресс-служба главка.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Под подозрение попала женщина 1989 года рождения. Ей вменяют 21 эпизод мошенничества. По данным следствия, 33-летняя гражданка прикрывалась вымышленным именем и размещала всоциальной сети объявления о продаже щенков породы «Померанский шпиц», а также бесшерстных котят. За «товар» она просила от четырёх до пяти тысяч рублей, также за дополнительную плату предлагала вакцинировать животных.

Также аферистка продавала мастер-класс для детей по изготовлению шоколадных конфет. Покупатели переводили ей деньги и затем женщина их блокировала. Всего таким образом она «продала» мастер-класс, девять котят и 11 щенков. Общий размер ущерба гражданам превысил 100 тыс. рублей.