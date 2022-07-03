Иркутск, 3 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как сообщает территориальное ГУ МЧС по ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди.

Гроза

Также вероятны усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду и грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала накануне, 2 июля.

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