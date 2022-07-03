Ясиноватая, ДНР, 3 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали два человека. Об этом 3 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Ясиноватой ранены два человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли населённый пункт Кременец в ДНР.