Москва, 3 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Клишас назвал прямым актом агрессии удар Украины по Белгороду.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Сенатор настаивает на сокрушительном военном ответе за удары по Белгородской и Курской областям.

«Белгород, Курск… Если не будет сокрушительного военного ответа, то удары по нашей территории и гибель наших граждан будут продолжаться», — убежден парламентарий.

Он назвал происходящее провокацией.

«Я признаю такую логику, что нас провоцируют и при любом возможном поводе будут говорить о жёсткости и даже жестокости России», — рассуждает Клишас.

При этом, по мнению сенатора, «намного опаснее, если Запад начнет трактовать отсутствие жёсткости при защите нашей территории и наших граждан как свидетельства слабости» со стороны России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли три человека, еще четверо пострадали. Позже стало известно еще о двух погибших.

Кроме того, в Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника «Стриж», сообщил губернатор региона Роман Старовойт.