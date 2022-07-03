Новосибирск, 3 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Новосибирске 12 июля пройдёт региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

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Соревнования пройдут на территории Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства.

«В этом году участников конкурса ждёт новшество в теоретической части. Вместо прохождения бумажного теста водители будут выполнять задание онлайн, — уточнили в минтрансе. — Самым зрелищным этапом станут практические соревнования на плавность вождения со стаканом воды на крыше».

Отметим, что участники конкурса будут бороться за денежные призы — 15 тысяч, 10 тысяч и 5 тысяч рублей, а победителя бесплатно отправят на финал конкурса. Призовой фонд финала — 300 тысяч рублей.