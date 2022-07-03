Иркутск, , 11:34 — REGNUM В ходе комплексного наблюдения условий жизни населения (2020г.) выявлено, что 59% взрослых жителей Приангарья употребляют алкогольные напитки, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Алкоголь sharonang

При этом женщины «отстают» от мужчин (51% употребляющих против 71%), а селяне — от городских жителей (47% и 62%).

Отношение к слабоалкогольным и крепким напиткам разное. Каждый второй из опрошенных жителей региона не пьет пива. А не принимающих водку (и другие 40-градусные) — меньше (40%). Многие, не считая пиво серьезным напитком, употребляет его слишком часто, забывая, что вероятность скатиться в алкоголизм не зависит от количества градусов.

Если пьющие вино делают это не чаще одного раза в неделю, то среди любителей пива есть ежедневно балующие себя этим пенным напитком, а каждый девятый из числа опрошенных пьет пиво с завидной регулярностью (еженедельно).

Доля пьющих среди младшего и старшего поколения различается незначительно (49% и 48%), однако для молодежи характерно более частое употребление спиртного, а старики, как правило, выпивают только по праздникам.

Также имеются отличия, обусловленные разным уровнем благосостояния. В 10%-й группе самых малообеспеченных алкоголь употребляют 44% граждан, а в такой же по численности группе наиболее обеспеченного населения — 68%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2022 года около 16:00 местного времени на 10 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский». 25-летняя женщина, управляя Mazda Demio, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с опрокидыванием иномарки. Медицинское освидетельствование вновь показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе у молодой женщины.

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