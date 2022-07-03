Белгород, 3 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Тела ещё двоих погибших обнаружили в Белгороде под завалами одного из домов, разрушенных в результате обстрелов. Об этом сообщает 3 июля телеграм-канал Baza.

Nesiditsa.ru Белгород

Тела двух человек нашли при разборе завалов частного дома на улице Маяковского. Таким образом, число погибших выросло до пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июля в Белгороде произошла серия взрывов. Предположительно, сработала система ПВО, когда город обстреляли со стороны Украины. По данным властей, повреждены 11 многоквартирных жилых домов и 39 частных, пять их которых полностью разрушены. Сообщалось о гибели трёх человек и госпитализации двоих из четырёх пострадавших.

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