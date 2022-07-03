Томск, , 11:30 — REGNUM В Томской области зарегистрировано семь случаев заболевания клещевых энцефалитом. В числе заболевших двое детей до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

Всего с начала сезона от укусов клещей в области пострадали более 15,2 тыс. жителей, в том числе 3 тыс. детей. Чаще всего нападения происходят в Томске, Асиновском, Колпашевском, Кривошеинском и Шегарском районах.

«В эпидемический сезон 2022 года зарегистрирована высокая численность иксодовых клещей — средняя сезонная численность составила 34,0 экземпляров на 1 км учета», — отметили в ведомстве.

По итогам исследования снятых с людей членистоногих выяснилось, что 3% из них являются носители вирусного энцефалита, 40% — клещевого боррелиоза, 4,6% — моноцитарного эрлихиоза.