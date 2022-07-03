Париж, , 11:30 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди отказался переходить в команду «Вулверхэмптон». Об этом 3 июля сообщил журналист Николо Скира на своей странице в одной из соцсетей.

Мауро Икарди

По данным источника, парижская команда не рассчитывает на 29-летнего футболиста и потому летом может уйти из клуба, однако он не хочет переходить в «Вулверхэмптон», который ранее сделал предложение о трансфере игрока.

Отметим, Мауро Икарди перешёл в «ПСЖ» из миланской команды «Интер» в 2019 году на правах аренды, а через год стал игроком парижан. В прошлом сезоне сыграл в составе парижского клуба в 24 матчах французской Лиги 1, отличившись в них четырьмя забитыми мячами.