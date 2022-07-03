Кемерово, 3 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 547 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 47 новых носителей коронавируса. За это же время 53 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 370 случаев заражения коронавирусом, 163 356 человек выздоровели, 2467 пациентов скончались.