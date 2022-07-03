Москва, 3 июля 2022, 11:24 — REGNUM Поправки в Конституцию во многом повлияли на жизнь граждан Российской Федерации, считает политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.
«Я внимательно слежу за тем, какие изменения приходят в нашу жизнь в логике принятых по смыслу и по духу поправок в Конституцию. И могу сказать, что та законодательная работа, те решения, которые были приятны в логике поправок, крайне важны, и меняют нашу жизнь, а эффект многих от них превысили все ожидания. Потому что когда их готовили и принимали, никто не думал о том, что они обретут такую сверхактуальность», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Например, это поправки о защите нашего территориального суверенитета. Или вопрос о суверенитете национального права над международным. Не будь сейчас подобного решения — нам было бы в разы сложнее в условиях нынешнего колоссального международного давления. И это, безусловно, социальная часть — повышение МРОТ, доступ к здравоохранению. Еще очень большой блок вопросов, которые стали понятны только сейчас - связанные с патриотическим воспитанием. Ведь в 2020 году многим казалось - да что мы опять говорим об этом патриотическом воспитании, зачем ломаем копья, все и так понятно. А теперь, выступая в логике высказываний президента, и Фальков, и Кравцов говорят о необходимости введениях уроков патриотического воспитания в старших классах. О подъеме флага и исполнения гимна России в школах. О необходимости введения в школах социо-культурных дисциплин, а точнее - о корректировке их программ. Все это пригодилось в тех ситуациях, когда это и предположить было нельзя еще два года назад», — продолжил Александр Асафов.
«Конечно, можно пройтись по всем 157 поправкам в Конституцию, примерно треть из которых, по моему мнению, еще ждут законодательного развития. Но то, что было сделано - было сделано законодательно и важно», — подчеркнул он.
«Конечно, сейчас задаются вопросы - не надо ли подготовить еще поправки? Но мне кажется, надо дойти в логике развития по тем поправкам, которые уже были приняты, и потом, безусловно, рассматривать подобные вопросы. Надо так же отметить, что многие вопросы, которые, как казалось,"не пригодятся никогда», в нашей нынешней жизни приобрели сверхактуальность. Поэтому то, что произошло два года назад, я считаю крайне важной вехой нашей истории», — завершил свой комментарий Александр Асафов.