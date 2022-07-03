Москва, 3 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Поправки к Конституции во многом повлияли на жизнь граждан Российской Федерации, считает политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Duma. gov.ru Конституция Российской Федерации

«Я внимательно слежу за тем, какие изменения приходят в нашу жизнь в логике принятых по смыслу и по духу поправок к Конституции. И могу сказать, что та законодательная работа, те решения, которые были приятны в логике поправок, крайне важны, и меняют нашу жизнь, а эффект многих от них превысили все ожидания. Потому что когда их готовили и принимали, никто не думал о том, что они обретут такую сверхактуальность», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Например, это поправки о защите нашего территориального суверенитета. Или вопрос о суверенитете национального права над международным. Не будь сейчас подобного решения — нам было бы в разы сложнее в условиях нынешнего колоссального международного давления. И это, безусловно, социальная часть — повышение МРОТ, доступ к здравоохранению. Еще очень большой блок вопросов, которые стали понятны только сейчас — связанные с патриотическим воспитанием. Ведь в 2020 году многим казалось — да что мы опять говорим об этом патриотическом воспитании, зачем ломаем копья, все и так понятно. А теперь, выступая в логике высказываний президента, и Фальков, и Кравцов говорят о необходимости введениях уроков патриотического воспитания в старших классах. О подъеме флага и исполнения гимна России в школах. О необходимости введения в школах социо-культурных дисциплин, а точнее - о корректировке их программ. Все это пригодилось в тех ситуациях, когда это и предположить было нельзя еще два года назад», — продолжил Александр Асафов.

«Конечно, можно пройтись по всем 157 поправкам к Конституции, примерно треть из которых, по моему мнению, еще ждут законодательного развития. Но то, что было сделано - было сделано законодательно и важно», — подчеркнул он.

«Конечно, сейчас задаются вопросы - не надо ли подготовить еще поправки? Но мне кажется, надо дойти в логике развития по тем поправкам, которые уже были приняты, и потом, безусловно, рассматривать подобные вопросы. Надо так же отметить, что многие вопросы, которые, как казалось, «не пригодятся никогда», в нашей нынешней жизни приобрели сверхактуальность. Поэтому то, что произошло два года назад, я считаю крайне важной вехой нашей истории», — завершил свой комментарий Александр Асафов.