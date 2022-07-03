В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19
Москва, 3 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19, сообщили 3 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%», — сообщили в оперштабе.
Всего за сутки было выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли за сутки 47 человек, выздоровели за сутки — 2 595 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее роста заболеваемости COVID-19 на территории России в летний период не исключила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
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