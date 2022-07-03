Москва, 3 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Совфеде назвали американцев «цивилизационными сорняками» и припомнили, на каком историческом навозе взошла байденщина.

Council.gov.ru Андрей Климов

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«По большому счету, если этих байденов не остановить — они заведут в бездну весь остальной мир», — полагает член Совфеда Андрей Климов.

В этой связи сенатор обратил внимание на историю Штатов.

«Поскольку останавливать их приходится нам (как нашим предкам приходилось останавливать гитлеров и наполеонов), то стоит напомнить, на каком историческом навозе взошла байденщина. Она от гордыни и вседозволенности самозваных «правителей мира», от иллюзии исключительности себя в Америке, а самой Америки на планете Земля», — рассуждает парламентарий в телеграм-канале.

При этом сами паразитические обитатели США — продукт неприглядной хроники, указал он.

«Их предки приплыли в Северную Америку из Европы, захватили земли индейцев, уничтожая и загоняя последних в резервации. После они завезли на свои плантации африканских рабов и отказались от подданства Британской империи (очевидный сепаратизм). Затем наживались на двух мировых войнах 20 века и ограблении остальных народов мира с помощью долларового монополизма, невиданной военной экспансии (более 700 баз за пределами США) и грандиозной тоталитарной империи лжи и порока. Так что ничего хорошего от подобных цивилизационных сорняков на Земле нормальным людям ждать, увы, не приходится», — констатировал Климов.

Он убежден, что измена президента США Джо Байдена и Ко «не в том, что они якобы пляшут под дудку киевского клоуна Зеленского (здесь как раз всё наоборот!), а в том, что вашингтонская клика работает и живёт не в интересах американских избирателей, а лишь в своих собственных, причём давно и окончательно оторванных от реальности».

«В этом смысле американцы — такие же заложники вашингтонской неолиберальной диктатуры кучки зарвавшихся самовлюбленных глобалистов, как и украинцы, французы, немцы, итальянцы, англичане, канадцы или японцы», — рассуждает парламентарий.